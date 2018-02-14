Пуск пилотируемого «Союза МС-08» с Байконура перенесен на 21 марта

Запланированный на 15 марта запуск пилотируемого «Союза МС-08» с Байконура состоится 21 марта. Космический корабль должен будет доставить к Международной космической станции (МКС) российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов НАСА Эндрю Фьюстела и Ричарда Арнольда.

Как пояснил официальный представитель «Роскосмоса» Игорь Буренков, первоначально заявленная дата старта — 15 марта — стояла в предварительном плане-графике, который еще не был согласован. Новая дата — 21 марта — официально утверждена.

«Уточнение графика никак не связано с баллистическими условиями или какими-то иными техническими причинами», — добавил Буренков.

Ранее сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-08» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» и вышел на траекторию полета к МКС.