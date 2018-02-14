Прямой эфир

В МИД назвали дезинформацией данные о погибших в Дейр-эз-Зоре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Распространяемые СМИ сообщения об огромном числе погибших россиян в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре являются «классической дезинформацией», заявил представитель МИД РФ.

«Распространяемые сообщения рядом западных СМИ о сотнях, десятках погибших в Сирии являются классической дезинформацией», — подчеркнул источник ТАСС.

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он подчеркнул, что есть «очень много признаков, что кто-то специально сгущает краски».

Парламентарий подчеркнул, что подтверждения гибели россиян пока нет, а поступающие данные не заслуживают внимания.

Речь идет об инцидент, произошедшем в Дейр-эз-Зоре 7 февраля. Ряд западных СМИ утверждает, что при авиаударе погибли до 600 бойцов сирийских проправительственных формирований, среди которых якобы были граждане России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кремль не располагает данными о гибели российских военных в Сирии
В Госдепе поделились взглядами на проблему химатак в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017