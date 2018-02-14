В МИД назвали дезинформацией данные о погибших в Дейр-эз-Зоре

Распространяемые СМИ сообщения об огромном числе погибших россиян в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре являются «классической дезинформацией», заявил представитель МИД РФ.

«Распространяемые сообщения рядом западных СМИ о сотнях, десятках погибших в Сирии являются классической дезинформацией», — подчеркнул источник ТАСС.

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он подчеркнул, что есть «очень много признаков, что кто-то специально сгущает краски».

Парламентарий подчеркнул, что подтверждения гибели россиян пока нет, а поступающие данные не заслуживают внимания.

Речь идет об инцидент, произошедшем в Дейр-эз-Зоре 7 февраля. Ряд западных СМИ утверждает, что при авиаударе погибли до 600 бойцов сирийских проправительственных формирований, среди которых якобы были граждане России.