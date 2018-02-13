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В Госдепе поделились взглядами на проблему химатак в Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Edlib
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Вашингтон рассчитывает на усилия Москвы при предотвращении химических атак в Сирии.

«Мы очень рассчитываем на Россию в вопросе предотвращения дальнейшего применения химического оружия сирийским режимом», — заявила по итогам поездки в Москву заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кейтлин Кавалек.

Россия взяла на себя «соответствующие обязательства по обеспечению ликвидации» сирийского химического оружия, отметила дипломат.

«Но, к сожалению, его применение продолжается», — утверждала представитель внешнеполитического ведомства США. По ее словам, в январе «поступило несколько сообщений» о подобных химатаках.

Россия «имеет большое влияние на режим Асада и должна выполнить взятые на себя обязательства», заявила Кавалек.

По ее словам, Вашингтон обсуждает с Москвой «дальнейшие шаги, которые будет необходимо предпринять после прекращения боевых действий, шаги, направленные на обеспечение мира в рамках женевского процесса».

Видеозапись выступления представителя Госдепартамента размещена в Twitter посольства США в России.

Как писал iz.ru, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении обязательств по ликвидации химического оружия в Сирии. Более того, американские власти полагают, что правительство Сирии может разрабатывать новое химическое оружие.

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