Кремль не располагает данными о гибели российских военных в Сирии, а публикуемая в СМИ информация требует верификации. Кроме того, политик Григорий Явлинский вряд ли может располагать точными данными о гибели россиян, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что по вопросу о погибших россиянах в Сирии необходимо обращаться в первую очередь в Минобороны России.

«Потому что, во-первых, мы оперируем с вами информацией, опубликованной в СМИ. Я не думаю, что у господина Явлинского есть какие-то более надежные источники информации. Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ как первоисточник. И, конечно же, всё-таки давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится достаточное количество наших соотечественников, россиян. И, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно», — сказал Песков.

Он отметил, что опубликованную в СМИ информацию необходимо проверить.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели российских наемников в Сирии в результате авиаудара международной коалиции под руководством США по отряду вооруженных сторонников Башара Асада. Источники в Пентагоне утверждали, что среди участников отряда были российские наемники. Данную информацию попросил прояснить кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский.