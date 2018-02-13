Прямой эфир

Кремль не располагает данными о гибели российских военных в Сирии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jack Kurtz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль не располагает данными о гибели российских военных в Сирии, а публикуемая в СМИ информация требует верификации. Кроме того, политик Григорий Явлинский вряд ли может располагать точными данными о гибели россиян, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что по вопросу о погибших россиянах в Сирии необходимо обращаться в первую очередь в Минобороны России.

«Потому что, во-первых, мы оперируем с вами информацией, опубликованной в СМИ. Я не думаю, что у господина Явлинского есть какие-то более надежные источники информации. Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ как первоисточник. И, конечно же, всё-таки давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится достаточное количество наших соотечественников, россиян. И, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно», — сказал Песков.

Он отметил, что опубликованную в СМИ информацию необходимо проверить.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели российских наемников в Сирии в результате авиаудара международной коалиции под руководством США по отряду вооруженных сторонников Башара Асада. Источники в Пентагоне утверждали, что среди участников отряда были российские наемники. Данную информацию попросил прояснить кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков сообщил, что Путин продолжает работать, несмотря на простуду
Песков рассказал о подготовке к предстоящему визиту Макрона в РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017