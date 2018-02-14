Совфед утвердил отставку первого зампреда комитета по обороне Клинцевича

Совет Федерации утвердил отставку Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности. С таким предложением на основании личного заявления самого Клинцевича выступил комитет по обороне.

Клинцевич был делегирован в Совфед от Смоленской области в сентябре 2015 года. Тогда же он стал первым зампредом оборонного комитета СФ. Сенатор останется рядовым членом Совфеда и членом комитета по обороне.

Ранее сообщалось, что на освободившуюся вакансию предложен сенатор от Карелии Александр Ракитин, который до прихода в парламент в 2017 году возглавлял УФСБ России по Западному военному округу.