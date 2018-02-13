Сенатский комитет утвердил преемника Клинцевича в должности

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рассмотрел заявление первого зампреда комитета Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности. На освободившуюся вакансию предложен сенатор от Карелии Александр Ракитин.

Франц Клинцевич останется рядовым сенатором от Смоленской области. Окончательно назначение должно утвердить общее заседание палаты 14 февраля, сообщает «РИА Новости».

Александр Ракитин работает в Совете Федерации с сентября 2017 года. Он является заместителем председателя комитета по обороне и безопасности, теперь к названию его должности добавится слово «первый».

До прихода в парламент Ракитин возглавлял УФСБ России по Западному военному округу. Имеет звание генерал-лейтенанта.

О решении Франца Клинцевича уйти с поста iz.ru сообщил накануне.