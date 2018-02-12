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Новое здание для Совфеда построят в Москве

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Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru
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В Совфеде подтвердили намерение построить новое шестиэтажное здание в центре Москвы. Его строительство планируется начать в 2019–2020 годах, сообщили в пресс-службе верхней палаты.

Отмечается, что концепция нового здания и техзадание на проектирование помещения были разработаны управлением делами президента РФ совместно с аппаратом Совета Федерации и службами эксплуатации.

«Документ предусматривает сооружение нового корпуса с учетом окружающей застройки в этом районе Москвы. В частности, высота наземной части составит шесть этажей. В здании будут располагаться кабинеты сенаторов, залы для проведения заседаний комитетов СФ», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Ожидается, что в текущем году будут выполнены проектно-изыскательские работы, экспертиза проекта, а также состоится согласование с властями Москвы.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на месте будущего здания снесут ветхое строение 1917 года по адресу: улица Петровка, дом 17, строение 19. Для реализации проекта будет отведено 60 млн рублей, еще 1,63 млрд затратят на проведение строительных работ. Предполагается, что новое здание будет соединено с прежней резиденцией надземным переходом. После возведения нового корпуса общая площадь, отведенная под размещение Совфеда, будет увеличена в два раза.

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