ГСС опровергли информацию о наличии проблем с датчиками у SSJ100

Проблем с датчиками скорости, выявленных у разбившегося в Подмосковье Ан-148, у самолета Sukhoi Superjet 100 обнаружено не было. Информация, распространенная в СМИ, не соответствует действительности, говорится в заявлении АО «Гражданские самолеты Сухого».

«Рекомендуем избегать непрофессиональных оценок технических деталей. В том числе до оглашения выводов комиссии по расследованию катастрофы Ан-148», — подчеркнули в ГСС.

В компании отмечают, что при обледенении датчиков скорости самолетов SSJ100 срабатывает соответствующий индикатор. Система не позволяет воздушному судну подняться в воздух, тем самым обеспечивается безопасность пассажиров.

Таким образом, в случаях, о которых сообщили СМИ, система сработала в штатном режиме.

При этом подобные инциденты позволяют избежать обогрева датчиков, который включается автоматически при запуске одного из двигателей.

«Ситуация с полной потерей индикации скорости на продолжительное время на SSJ100 невозможна конструктивно», — говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Росавиация разослала авиакомпаниям и аэропортам авиакомпанию с предупреждением об обнаружении проблем с датчиками скорости у самолетов SSJ100.

В сообщении говорилось, что 4-5 февраля в аэропорту «Шереметьево» произошло семь аналогичных случаев. Экипажи, чтобы избежать катастрофы, возвращались в аэропорт или прекращали набирать высоту.