На месте падения Ан-148 собрано более 2 тыс. обломков самолета

В ходе поисковых работ в Раменском районе Подмосковья обнаружено более 2 тыс. обломков упавшего лайнера Ан-148.

«Их доставляют в Летно-исследовательский институт имени Громова в подмосковный Жуковский, где будет проводиться экспертиза МАКа», — сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Зона поиска увеличена до 45 га, поиск обломков лайнера и останков погибших продолжается, отмечает ТАСС.

Как писал iz.ru, пассажирский Ан-148, летевший в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. Экипаж не подавал сигналов тревоги, самолет взорвался после удара о землю. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — все погибли.

Как писал iz.ru, опознание жертв будет проводиться в Москве при помощи ДНК-экспертизы. Следственный комитет России рассматривает несколько версий крушения.