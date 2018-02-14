Росавиация нашла приведшие к гибели Ан-148 проблемы у Sukhoi Superjet

Росавиация разослала авиакомпаниям страны телеграмму, в которой рассказала о сбоях в работе датчиков у самолетов Sukhoi Superjet 100, которые производят в Комсомольске-на-Амуре. Сообщается, что сбои аналогичны тем, которые могли привести к катастрофе Ан-148, разбившийся в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Росавиация проанализировала семь инцидентов с комсомольскими суперджетами в аэропорту Шереметьево и отразила их в документе «Информация о безопасности полетов». Сообщается, что все происшествия зафиксированы в период сильных снегопадов в Москве 4–5 февраля и связаны с различием показателей скорости самолета на датчиках, сообщает Vostokmedia.

Пресс-служба производителя судов АО «Гражданские самолеты Сухого» ответила, что системы предупреждения во всех семи эпизодах сработали в штатном режиме, а обогрев датчиков включается автоматически до взлета, что исключает полную потерю контроля над этим показателем.

Представители компании отметили, что в случае подозрения на частичное обледенение датчика на раннем этапе руления или в начале разбега в самолете срабатывает соответствующий индикатор, а система не позволяет воздушному судну подняться в воздух.