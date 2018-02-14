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Экс-врача сборной США по гимнастике доставили в тюрьму бизнес-классом

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Фото: REUTERS/Rebecca Cook
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Бывшего врача женской американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассара, который был приговорен к длительному сроку лишения свободы, доставили из штата Мичиган в Тусон в Аризоне на комфортабельном частном самолете, сообщает новостной ресурс TMZ.

Сообщается, что перелет состоялся 9 февраля. Закованному в наручники Нассару был подан частный самолет, который обычно используется частными компаниями или состоятельными предпринимателями. Причину предоставления преступнику самолета такого класса в Федеральном управлении тюрем США объяснить не смогли.

Также стало известно, что, несмотря на сильный снег, который шел в районе округа Уэйн в Мичигане 9 февраля, Ларри Нассару не предоставили теплую одежду, чтобы он мог дойти от машины до самолета.

Ранее портал iz.ru сообщал, что экс-врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара приговорили к тюремному заключению на срок от 40 до 125 лет за домогательства.

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