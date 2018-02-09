Обыск прошел в доме экс-тренера сборной США по плаванию

В доме бывшего тренера олимпийской женской сборной США по плаванию Шона Хатчинсона проведен обыск на фоне обвинений в изнасиловании в его адрес. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Обыск был проведен 6 февраля в квартире Хатчинсона в Сиэтле (штат Вашингтон). Сотрудники МВБ конфисковали и отдали на экспертизу ряд электронных устройств с целью проверить обвинения, поступившие от 28-летней бывшей пловчихи, подопечной тренера Арианы Кукорс. По ее словам, Хатчисон неоднократно насиловал ее и снимал обнаженной на камеру.

«Я никогда не предполагала, что осмелюсь поделиться своей историей, потому что считала достаточным хотя бы пережить всё и спастись. Со временем я осознала, что подобные случаи слишком важны и не должны оставаться незамеченными. Не ради того, чтобы все узнали о происшедшем со мной, но ради девочек и мальчиков, чьи жизни и судьбы зависят подчас от влиятельных лиц, любящих манипулировать людьми», — заявила Кукорс.

Как писал портал iz.ru, 5 февраля бывший врач женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорен к тюремному заключению на срок от 40 до 125 лет после обвинений в домогательствах.