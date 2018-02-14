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Сообщившие о фактах коррупции сотрудники попадут под защиту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Проинформировавшие работодателя о фактах коррупции сотрудники Центробанка, Пенсионного фонда, фондов социального и обязательного медицинского страхования, а также других организаций, попадут под защиту, благодаря поправкам к правительственному закону, которые подготовили в Госдуме. «Известия» ознакомились с документом.

Новые поправки ко второму чтению закона «О противодействии коррупции» рассмотрят на ближайшем заседании профильного комитета Государственной думы. Защита будет заключаться в том, что информатора смогут уволить только по его собственному желанию или по решению специальной комиссии. При этом решение можно впоследствии обжаловать. Эксперты считают инициативу вполне логичной, однако опасаются, что при реализации ее на практике могут возникнуть искажения.

«Необходимо обратить внимание, что для увольнения защищаемых лиц не всегда необходимо проводить заседание уполномоченного коллегиального органа — при наличии заявления его могут уволить без созыва комиссии. Данное обстоятельство в определенных случаях может сыграть как добрую службу, так и иметь отрицательное значение — дает возможность работодателю для морального давления на защищаемое лицо», — уточнил в разговоре с «Известиями» управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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