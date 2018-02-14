Нетаньяху прокомментировал обвинения в коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжит руководить страной, несмотря на обвинения в коррупции. Политик выразил уверенность в том, что расследования против него завершатся ничем.

«Все эти годы я был объектом бесконечных нападок и расследований с единственной целью — отстранить меня от власти. Всё начиналось с сенсационных заголовков и специальных репортажей на телевидении, часто при этом говорилось, что полиция рекомендует судить меня. Все эти нападки закончились ничем», — обратился Нетаньяху к гражданам Израиля. Он добавил, что в этот раз скандал также «закончится ничем».

Как ранее сообщал портал iz.ru, израильская полиция рекомендует прокуратуре выдвинуть против Нетаньяху обвинения в коррупции.