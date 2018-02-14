Прямой эфир

Нетаньяху прокомментировал обвинения в коррупции

0
Фото: ТАSS/Zuma/Mario Salerno
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжит руководить страной, несмотря на обвинения в коррупции. Политик выразил уверенность в том, что расследования против него завершатся ничем.

«Все эти годы я был объектом бесконечных нападок и расследований с единственной целью — отстранить меня от власти. Всё начиналось с сенсационных заголовков и специальных репортажей на телевидении, часто при этом говорилось, что полиция рекомендует судить меня. Все эти нападки закончились ничем», — обратился Нетаньяху к гражданам Израиля. Он добавил, что в этот раз скандал также «закончится ничем».

Как ранее сообщал портал iz.ru, израильская полиция рекомендует прокуратуре выдвинуть против Нетаньяху обвинения в коррупции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Израиля просит предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции
Нетаньяху поблагодарил военных за мощный удар по объектам Ирана в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017