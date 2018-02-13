В Коми создадут реестр талантливых школьников

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей приступил к составлению реестра талантов в Коми. Выявлять одаренных школьников будут в науке, искусстве и спорте.

Представители центра будут отслеживать результаты интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов. Их список представлен в приказе министерства образования и науки республики, а также в приказе Минобрнауки России. Самый большой список представлен по научному направлению. В него вошли Республиканский слет юных экологов, конференция «Отечество – земля Коми» и другие мероприятия.

Реестр не будет иметь ограничений по количеству включенных школьников, пишет ИА «Комиинформ». Список планируется пополнять ежегодно по результатам конкурсов и олимпиад.