План программы безопасности населения утвердили в Сыктывкаре

В Сыктывкаре утвердили план программы «Безопасность жизнедеятельности населения». Распоряжение подписал мэр столицы Коми Валерий Козлов.

Как отмечает ИА «Комиинформ», основная программа предусматривает несколько подготовительных программ. Деньги выделят из городского бюджета.

Так, на подпрограмму «Гражданская оборона. Защита населения и территории Сыктывкара от ЧС» предполагается выделение 7 млн рублей. На подпрограмму «Пожарная безопасность» направят 16 млн рублей, а на подпрограмму «Безопасный город» — 892 тыс. рублей.

Деньги пойдут на повышение эффективности систем мониторинга, предупреждения и ликвидации ЧС, происшествий и правонарушений.