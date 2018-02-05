Прямой эфир

План программы безопасности населения утвердили в Сыктывкаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре утвердили план программы «Безопасность жизнедеятельности населения». Распоряжение подписал мэр столицы Коми Валерий Козлов.

Как отмечает ИА «Комиинформ», основная программа предусматривает несколько подготовительных программ. Деньги выделят из городского бюджета.

Так, на подпрограмму «Гражданская оборона. Защита населения и территории Сыктывкара от ЧС» предполагается выделение 7 млн рублей. На подпрограмму «Пожарная безопасность» направят 16 млн рублей, а на подпрограмму «Безопасный город» — 892 тыс. рублей.

Деньги пойдут на повышение эффективности систем мониторинга, предупреждения и ликвидации ЧС, происшествий и правонарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Японских депутатов научат укрываться от ракет КНДР
Эксперты назвали новую ядерную доктрину США сменой курса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017