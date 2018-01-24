Вторая смена в школах Коми будет ликвидирована к 2020 году

Власти Коми намерены отказаться от второй смены в школах республики к 2020 году. Это будет сделано за счет строительства новых учебных заведений и ремонта уже действующих, сообщил глава Коми Сергей Гапликов.

По его словам, уже в этом году будет завершено строительство школы на 1,2 тыс. мест в Сыктывкаре. Кроме того, выделены деньги на постройку еще восьми образовательных учреждений. Заявления Гапликова прозвучали по итогам совещания с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым, который приехал в Сыктывкар.

Полпред согласился с тем, что необходимо создавать все условия, чтобы отказаться от второй смены в школах. По его словам, детям необходимо жить в одном режиме, а родители не должны беспокоиться о том, что оставляют их дома без присмотра, передает ИА «Комиинформ». При этом он отметил, что необходимо развивать дополнительное образование, кружки и группы выходного дня.

Школа, которую возводят в Сыктывкаре, как сообщалось ранее, станет единственной, построенной в столице республики за последние 15 лет. Стоимость проекта — около 1 млрд рублей. Основная доля затрат финансируется из федерального бюджета.