Прямой эфир

Вторая смена в школах Коми будет ликвидирована к 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Коми намерены отказаться от второй смены в школах республики к 2020 году. Это будет сделано за счет строительства новых учебных заведений и ремонта уже действующих, сообщил глава Коми Сергей Гапликов.

По его словам, уже в этом году будет завершено строительство школы на 1,2 тыс. мест в Сыктывкаре. Кроме того, выделены деньги на постройку еще восьми образовательных учреждений. Заявления Гапликова прозвучали по итогам совещания с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым, который приехал в Сыктывкар.

Полпред согласился с тем, что необходимо создавать все условия, чтобы отказаться от второй смены в школах. По его словам, детям необходимо жить в одном режиме, а родители не должны беспокоиться о том, что оставляют их дома без присмотра, передает ИА «Комиинформ». При этом он отметил, что необходимо развивать дополнительное образование, кружки и группы выходного дня.

Школа, которую возводят в Сыктывкаре, как сообщалось ранее, станет единственной, построенной в столице республики за последние 15 лет. Стоимость проекта — около 1 млрд рублей. Основная доля затрат финансируется из федерального бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Космическую школу» в Хабаровске достроят к 25 декабря
В Амурской области в 16 школах нет теплых туалетов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017