Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был депортирован в Польшу, из которой чуть ли не с боями прорвался на Украину несколькими месяцами ранее.

Судьба Саакашвили закономерна. По большому счету, главному — пусть и ситуативному — лидеру антипорошенковской оппозиции крупно повезло. Для тех, кто не в курсе или не помнит, как на Украине расправились с оппозицией в лице бывших регионалов, расскажу: по надуманным обвинениям сидит в СИЗО руководитель фракции Партии регионов в Верховной раде VII созыва Александр Ефремов, физически уничтожены его первый заместитель Михаил Чечетов (официальная версия — самоубийство), организатор «Антимайдана» Олег Калашников и многие другие.

В отношении журналистов и даже просто критикующих власть граждан тоже развязан форменный террор: начиная с убийств представляющих диаметрально противоположные точки зрения Олеся Бузины и Павла Шеремета и заканчивая десятками таких узников совести, как Василий Муравицкий, который, по мнению Amnesty International, «находится под стражей исключительно за реализацию своего права на свободу выражения».

И ведь практически весь украинский политикум, включая самого Саакашвили и его сторонников, такая ситуация вполне устраивала. Законность и правопорядок уничтожались с их молчаливого согласия, а то и при их прямом попустительстве и участии. Но теперь и до них дошла очередь стать ритуальными «козлами отпущения» и мифической угрозой новому украинскому государству. Тут они и заголосили про право и закон. Но уже поздно. Жестокая и абсолютно несправедливая система, основанная на диктатуре беззакония, беспощадно перемалывает тех, кто ее создавал и поддерживал.

Сложно не увидеть в этом несомненной, почти исторической справедливости: за что боролись, на то и напоролись. Сегодня каждого, вот буквально каждого общественно-политического деятеля, да и самого обычного гражданина Украины можно схватить, пытать (как, например, опубликовавшего компромат на Турчинова экс-депутата «Блока Юлии Тимошенко» Александра Шепелева) и осудить по шитому белыми нитками делу при абсолютном равнодушии и бездействии общества в целом и одобрительное улюлюканье его наиболее «патриотической» части.

Такую систему создал сам Саакашвили и ему подобные. Теперь же им, как в старом бородатом анекдоте, остается разве что недоуменно причитать: «А нас-то за что?» А разве все уже забыли про предельно жестокий разгон Саакашвили мирной протестной акции его противников в 2007 году? Такая у него была свобода слова и собраний. А массовое применение пыток в грузинских тюрьмах и тысячи случаев «прямого отжима» имущества у состоятельных граждан под угрозой уголовного преследования? Такое у него было верховенство права.

Почему-то в некоторых государствах довольно распространено мифическое представление о Западе, который несет свободу, демократию, торжество закона и процветание. Стоит только отказаться от «излишнего» суверенитета, без долгих разговоров и предварительных условий сдать свою независимость, и «белые люди» по извечной своей душевной доброте за считаные годы слепят цивилизованную общественно-политическую систему. С верховенством права, свободой слова и прочими неотъемлемыми атрибутами.

Так якобы было в Грузии при Саакашвили. Так должно было произойти и после проведенного с высочайшего благословения Запада Евромайдана. Теперь же приходится либо признать, что Саакашвили на самом деле не такой уж и «великий реформатор», либо то, что на Украине сейчас реально творится черт знает что. И в том, и в другом случае окажется, что западные кураторы приносят на подмандатную территорию вовсе не благо, а совсем наоборот.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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