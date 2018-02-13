Глава МИД Нидерландов 12 лет врал о встрече с Путиным

Глава МИД Нидерландов 12 лет лгал о визите на дачу Владимира Путина. Хальбе Зейлстра выдумал слова президента о создании «Великой России». Якобы «Новую страну» должны были пополнить Белоруссия, Украина и Прибалтика.

Правда стала известна только сейчас. Зейлстра повинился перед журналистами – на самом деле он не был на встрече,

а о «словах Путина» узнал от некоего источника.

Хальбе не только соврал, но и неверно интерпретировал слова Путина. Экс-директор Shell Йерун ван дер Веер опроверг заявление Зейлстры. В речи Путина не было агрессии – уверен побывавший на встрече бизнесмен.

На родине дипломат получил лишь выговор от премьер-министра. Пост внешнеполитический лгун сохранил.