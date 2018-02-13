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Поисковая операция на месте крушения Ан-148 вступила в завершающую стадию

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Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
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Поисковая операция на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» вступила в завершающую стадию, сообщил начальник ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин.

«По состоянию на 8:00 мск поисковая операция вступила в завершающую стадию», — приводит ТАСС слова Полетыкина.

На сайте ведомства отмечается, что на месте крушения воздушного судна обнаружено более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших, а также около 500 фрагментов самолета.

«Сегодня запланирован подъем обломков воздушного судна, которые находятся в образовавшейся от его падения воронки. Он будет осуществляться при помощи автокрана и кранов-манипуляторов», — говорится в сообщении.

В поисковой операции принимают участие 981 человек и 191 единица техника.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.

Следствие рассматривает три версии крушения: отказ техники, человеческий фактор и неблагоприятные погодные условия.

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