Мадуро выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-148

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования семьям и близким жертв авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье.

«Боливарианское правительство высказывает свои слова солидарности с властями Российской Федерации и с братским российским народом, особенно с родственниками и друзьями жертв, и подтверждает свои братские чувства перед лицом этого события, которое омрачило страну», — говорится в сообщении МИДа страны.

Как ранее сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности США оказать помощь в расследовании крушения самолета Ан-148.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля. Обломки воздушного судна, вылетевшего в 15:00 из аэропорта Домодедово в Орск, обнаружены в Раменском районе Московской области. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и пять членов экипажа, никто не выжил.