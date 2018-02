Скончался известный американский певец и актер Вик Дамоне

Известный американский певец и актер Вик Дамоне (настоящее имя — Вито Фаринола) скончался в возрасте 89 лет в медицинском центра в Майами-Бич в США.

Сообщается, что певец умер в результате осложнений респираторной болезни в окружении родных и близких, сообщает НСН.

Славу певцу принесли такие хиты, как An Affair to Remember, You’re Breaking My Heart и On the Street Where You Live. Вик Дамоне считается частью золотой эпохи лаунж-вокалистов, известность к которым пришла после Второй мировой войны, отмечают «Дни.ру».

Также Дамоне снялся в нескольких фильмах, в 1960 годах выступал в телевизионных шоу. Последний альбом певца вышел в 1997 году.