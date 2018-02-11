Умер украинский академик Мирослав Попович

Советский и украинский философ, директор Института философии имени Григория Сковороды НАН Украины Мирослав Попович скончался на 88-м году жизни.Об этом в Facebook написал вице-ректор Киевского национального университета Владимир Бугров. Информацию также подтвердили философ Тарас Лютый и гендиректор издательства «Фолио» Александр Красовицкий.



«Страшная и грустная весть — ушел в мир иной Философ, Мыслитель, Человек, Моральный Авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины», — написал Бугров.

Отмечается, что Попович умер около 21:00 в субботу, 10 февраля.

Мирослав Попович — автор более ста научных работ, посвященных проблемам логики, методологии и философии науки, философии, а также истории культуры.