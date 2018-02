Актер из «Карточного домика» умер в возрасте 59 лет

Американский актер Рег Кэти скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.

По его данным, Кэти умер в собственном доме в Нью-Йорке, в окружении друзей и семьи. Сообщается, что в последние годы жизни он боролся с раком легких.

Рег Кэти получил наибольшую известность по роли Фредди в сериале «Карточный домик».

«Рег Кэти был единственным в своем роде. Полон жизненной силы, щедрый, обладавший чувством юмора, авторитетом и бесконечным талантом. Любимый всеми, кому посчастливилось знать его и работать с ним. Его будет очень не хватать», — написал в своем аккаунте в Twitter сценарист «Карточного домика» Бо Уиллимон.

Reg Cathey was one of a kind. Brimming with life force, generosity, humor, gravitas and a fountain of talent. Loved by everyone lucky enough know him and work with him. He will be greatly missed.

Rest In Peace, Reg. pic.twitter.com/p9DXFgDevP