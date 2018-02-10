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Актер Джон Гэвин умер в возрасте 86 лет

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Фото: Getty Images/Ron Galella Ltd./WireImage
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Американский актер и бывший посол США в Мексике Джон Гэвин скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.

Гэвин скончался утром 9 февраля в своем доме в окружении семьи. По данным портала, в последние годы жизни актер боролся с лейкемией и страдал от осложнений, вызванных пневмонией.

«Мы потеряли нашего лучшего друга, отца и мужа. Мы благодарны за время, проведенное с ним», — приводит портал слова супруги Гэвина, актрисы Констанс Тауэрс.

Джон Гэвин известен по фильмам «Имитация жизни» и «Спартак», где он сыграл Юлия Цезаря. За роль Эрнста Гребера в фильме «Время любить и время умирать» актер получил награду «Золотой глобус».

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