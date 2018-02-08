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Один из основоположников интернета Джон Барлоу скончался на 71-м году жизни

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Один из основоположников интернета, основатель американского некоммерческого Фонда электронных рубежей (EFF, Electronic Frontier Foundation) Джон Перри Барлоу скончался 7 февраля скончался в возрасте 70 лет. Об этом сказано на сайте фонда.

«С разбитым сердцем мы должны сообщить, что основатель EFF, дальновидный и постоянно вдохновлявший нас Джон Перри Барлоу мирно скончался во сне сегодня утром. Он навсегда останется неотъемлемой частью EFF», - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что «основные сегменты интернета, которые мы все сегодня знаем и любим, существуют и развиваются благодаря руководству и видению Барлоу». Он считал интернет свободной площадкой, на которой каждое мнение найдет своего читателя.

Джон Перри Барлоу в 1990 году совместно с Джоном Гилмором и Митчеллом Капором основал EFF с целью защиты прав и гражданских свобод пользователей интернета. Кроме того, в 70-х Барлоу написал несколько песен для американской рок-группы Grateful Dead.

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