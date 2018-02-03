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Бывший солист группы The Temptations скончался в Чикаго

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Фото: Global Look Press
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Экс-вокалист группы The Temptations Деннис Эдвардс ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Как сообщает портал TMZ, который специализируется на новостях о жизни звезд, музыкант скончался в одной из больниц Чикаго из-за осложнений после менингита.

Эдвардс родился 3 февраля 1943 года в штате Алабама, исполнял песни преимущественно в жанре соул, ритм-н-блюз, поп и диско. Артист получил широкую известность в 1960-х, когда стал солистом группы The Temptations. Он был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1989 году.

За всю карьеру The Temptations выпустила четыре хита «номер один», возглавлявших Billboard Hot 100, и 14 хитов, занявших первые строчки в ритм-н-блюзовых чартах. Творчество группы трижды было удостоено премии «Грэмми».

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