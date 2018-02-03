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У посла США в России умер отец

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Отец действующего посла Соединенных Штатов в России Джон Хантсман-старший умер. Ему было 80 лет, он проживал в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Почивший был известен как филантроп, организатор Фонда по исследованию рака, который получил его имя.

Хантсман-старший — успешный предприниматель, владелец состояния в $13 млрд. Бизнесмен организовал в 1982 году химический концерн Huntsman Corporation и был бессменным его руководителем, сообщает телеканал FoxNews.

В администрации президента Ричарда Никсона Хантсман-страший занимал должность личного секретаря главы государства.

Джон Хантсман – младший назначен послом в России в октябре прошлого года. До этого у него был недолговременный опыт дипломатических миссий в Сингапуре и Китае. В течение одного срока Джон занимал пост губернатора штата Юта.

Хантсман-младший не является кадровым дипломатом и не специалист по России. Тем не менее он активно интересуется традициями нашей страны: недавно политик в Подмосковье окунулся в крещенскую купель.

Сейчас политику 57 лет, о его семье ничего неизвестно.

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