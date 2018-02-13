Госдума намерена изменить правила постановки иностранцев на учет

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества намерен рекомендовать к принятию в первом чтении инициативы по изменению постановки иностранцев на миграционный учет по адресу принимающей их организации. «Известия» ознакомились с законопроектом.

Документ призван конкретизировать место регистрации иностранцев. На данный момент закон разрешает указывать в качестве регистрации не только жилое помещение, но и адрес организации. Новый законопроект решит вопрос о регистрации иностранца, теперь зарегистрировать его по адресу компании можно будет только в том случае, если он действительно проживает в ее незарегистрированных или временных помещениях.

«Хотя избранное решение представляется не самым оптимальным, потому что невозможен миграционный учет по адресу приглашающей организации во всех случаях», — рассказал «Известиям» адвокат Сергей Голубок, оценивая проект правительства, и добавил, что появление ясности в регулировании этого вопроса стоит приветствовать.

Также комитет Госдумы по развитию гражданского общества намерен представить еще один законопроект, который позволит гражданам России прекращать регистрацию иностранца на своей жилплощади в случае потери связи или расторжения трудового договора в одностороннем порядке.

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