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Россияне будут контролировать пребывание иностранцев в РФ

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Фото: РИА Новости/Эмин Джафаров
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Российские граждане и компании должны будут контролировать пребывание своих иностранных гостей на территории РФ. За нарушение целей и сроков визита приглашающей стороне грозит штраф: физическим лицам до 4 тыс. рублей, юридическим — до 500 тыс. рублей. Проект поправок разработан МВД и поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Поправки предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Перечень мер, которые должны применяться для контроля за иностранцами во время их пребывания в России и соблюдения сроков выезда из страны, будет установлен правительством. По мнению МВД, к таким мерам можно отнести обязанность приглашающей стороны ставить чиновников в известность о том, что иностранец проинструктирован о возможных последствиях нарушений.

Предполагается, что нововведения повысят эффективность соблюдения гражданами других государств норм миграционного законодательства. Как рассказал «Известиям» собеседник, знакомый с ходом рассмотрения законопроекта, документ уже согласован с заинтересованными ведомствами, в том числе с государственно-правовым управлением администрации президента РФ, МИД и ФСБ.

При этом в Торгово-промышленной палате РФ указывают, что нововведения коснутся лишь тех, кто приезжает в Россию по визе, и не затронут граждан из стран ближнего зарубежья, которые чаще всего допускают нарушения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В ответе за иностранцев

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