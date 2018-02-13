Шарапова проиграла румынке Никулеску на старте турнира в Дохе

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла румынке Монике Никулеску в первом круге турнира в Дохе и выбыла из соревнований.

Матч россиянки и румынки завершился со счетом 6:4, 4:6, 3:6, спортсменки провели на корте два часа и 39 минут. Во втором круге Никулеску сыграет с победительницей матча между 14-й сеянной словачкой Магдаленой Рыбариковой и Фатмой Аль-Набхани из Омана, сообщает «Спорт Экспресс».

Напомним, 20 января теннисистка Мария Шарапова в третьем туре Открытого чемпионата Австралии проиграла германской спортсменке Анжелике Кербер и выбыла из состязания.

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