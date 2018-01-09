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Тарпищев рассказал о шансах Шараповой вновь стать первой ракеткой мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что после возвращения в большой теннис у Марии Шараповой есть все шансы вновь стать первой ракеткой мира. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По словам президента спортивной федерации, в 2017 году спортсменка продемонстрировала неплохие результаты. Кроме того, Шамиль Тарпищев отметил, что сейчас в женском теннисе нет явного лидера, кем долгое время была Серена Уильямс.

«Это плюс для Маши. В такой ситуации она способна вновь стать первой ракеткой мира. У нее есть все шансы на это», — подчеркнул глава ФТР.

По словам Шамиля Тарпищева, результаты Марии Шараповой в октябре-ноябре 2017 года и на первом турнире в 2018 году показывают, что спортсменка сохранила свои функциональные способности на должном уровне. «А зная ее спортивный характер, можно рассчитывать на лучшее», — отметил президент федерации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Шамиля Тарпищева «Известиям»:

«Шарапова способна вновь стать первой ракеткой мира»

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