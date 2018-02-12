Названы размеры премий за участие во Всероссийских спортивных соревнованиях

Российские спортсмены, не допущенные к участию в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, смогут принять участие в открытых Всероссийских спортивных соревнованиях. В связи с этим правительство РФ установило размер денежных вознаграждений за призовые места, сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что за первое место спортсменам выплатят 4 млн рублей, за второе — 2,5 млн рублей, за третье — 1,7 млн рублей.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении на территории России соревнований для не допущенных к участию в Олимпиаде в Пхенчхане олимпийцев и паралимпийцев. Инициатором проведения турнира стал президент России Владимир Путин.