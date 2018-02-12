Музей при медицинском колледже открылся в Твери. Из экспозиции музея можно представить, как выглядели некоторые кабинеты медицинских учреждений и что собой представляла медицина в прошлом веке.

В прошлую пятницу, 9 февраля, состоялась торжественная церемония открытия музея при медицинском колледже Твери. Первыми посетили музей преподаватели-ветераны и выпускники прошлых лет. Автором проекта стала директор колледжа Татьяна Соцкая, сообщают Тверские ведомости.

Экспозиция музея состоит их фотографий и документов, найденных в архивах, как личных, так и государственных, из медицинских приборов. Самая большая работа проделана для размещения в музее двух инсталляций, которые представляют собой стоматологический и процедурный кабинеты 60–70-х годов прошлого века.

Для открытия музея была проведена большая подготовительная работа, которая включала в себя сбор данных, покупку и поиск старого медицинского оборудования. В подготовке участвовал весь коллектив колледжа, а также студенты-волонтеры. Большую помощь по систематизации полученных данных оказали сотрудники музея истории тверской медицины.