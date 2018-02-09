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Центр исламской культуры просит не открывать в Казани музей самогона

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Центр исламской культуры «Иман» опубликовал заявление против открытия в Казани музея самогона. Как говорится в тексте, новое учреждение будет популяризировать распитие спиртных напитков. Мусульмане считают, что задача музея -— рассказывать о вреде алкоголя.

Как сообщает ProKazan.ru, начало работы экспозиции запланировано на конец февраля. Музей появится на улице Баумана. Каждому посетителю в конце экскурсии предложат попробовать первач (так в народе называют самогон).

Напомним, с 1 января в РФ вступили в силу поправки в «закон о самогоноварении». Гражданам России разрешили варить для себя 5,5 л алкоголя в сутки. Домашние аппараты мощностью до 2 тыс. л ставить на учет не надо. Владельцам промышленных установок придется регистрироваться. За нарушение — штраф, за рецидив — тюремный срок. Меры направлены против «гаражных» самогонщиков, которые производят основной объем нелегального алкоголя в стране. 

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