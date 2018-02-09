Дорогу к Херсонесу расчистят за 6 млн рублей в Севастополе

Дорогу к древнему Херсонесу планируют расчистить почти за 6 млн рублей к летнему сезону в Севастополе, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

К летнему сезону 2018 года дорогу к древнему Херсонесу по улице Древняя планируют расчистить. Решение об этом приняло управление по эксплуатации объектов городского хозяйства и объявило конкурс на проведение соответствующих работ. Стоимость работ составляет почти 6 млн рублей, сообщает ИА SevastopolMedia.

Заявки на участие в конкурсе перестанут принимать 19 февраля, сам аукцион планируется 22 февраля. Победитель должен будет расчистить дорогу к древнему Херсонесу. Исходя из документации, исполнитель должен будет устранить все торговые точки и другие конструкции, которые находятся на улице. Срок выполнения всех необходимых работ составляет два месяца после подписания контракта.

Таким образом, к летнему сезону планируется облагородить территорию для туристов, чтобы они по дороге к древнему городу не наблюдали рекламу и хаотично расставленные сооружения.

Несколько дней назад правительство Севастополя сообщило о том, что проведение первого этапа работ по созданию парка и улучшению транспортного сообщения к музею-заповеднику начнется летом 2018 года. В планах реализовать проект так, чтобы «Херсонес-Таврический» превратился в истинную жемчужину Севастополя.