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Кубань предложит бизнесменам вложиться в 70 курортных проектов

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Краснодарский край представит 70 крупных проектов в курортной сфере на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Инвесторам предложат вложиться в строительство парков, отелей, санаториев и СПА-курортов.

Российский инвестиционный форум состоится в Сочи 15–17 февраля. На нем Кубань представит проекты, в которых могут быть заинтересованы инвесторы. Бизнесменам покажут возможность создания туристских кластеров и деревень, а также санаторно-курортных комплексов, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Анапа представит проект пятизвездочного санаторного комплекса стоимостью более 1 млрд рублей. На строительство потребуется три года, здравница сможет принимать почти 1 тыс. гостей. В комплекс также войдут рестораны и бары, прогулочные зоны, пляж.

Всего за последние шесть лет объем инвестиций в санаторно-курортном и туристическом комплексе Краснодарского края составил почти 183 млрд рублей.

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