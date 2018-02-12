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65 библиотек закрылись в Приморском крае за два года

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Деятели культуры сообщают о массовом закрытии библиотек в населенных пунктах Приморья. За два года число учреждений сократилось на 10% в связи с недостаточным финансированием.

В 2017 году, по данным библиотечной системы Владивостока, в регионе было закрыто 25 библиотек, в 2016 году — еще 40. В сумме это десятая часть всех библиотек в Приморском крае. В основном проблему связывают с недостатком финансирования на местах. При этом, сообщает ИА PrimaMedia, в некоторых населенных пунктах нет других учреждений культуры, кроме библиотек.

Проблему финансирования культурной сферы специалисты обсудили на круглом столе, организованном Общественной палатой Приморского края. Эксперты предложили собрать рабочую группу по проблемному вопросу и подготовить документ о необходимых изменениях.

Федерация профсоюзов Приморского края уже сообщила о намерении обсудить с руководством региона состояние культуры в сельских районах.

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