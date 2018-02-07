Жителей Тюмени будут привлекать к чтению литературы местных авторов

В Тюмени начинается онлайн-конкурс «Читаем тюменское!». Его цель — повышение интереса к творчеству местных авторов. Конкурс проводит портал «Электронная библиотека тюменского писателя».

Как уточняет ресурс megatyumen.ru, тест февраля посвящен созданию и деятельности городской писательской организации. В этом году она отмечает свое 55-летие. Жителям Тюмени будут предложены 10 вопросов об истории этой организации.

Организаторы конкурса решили подводить предварительные итоги после каждого теста. В течение года они будут меняться. На одно задание отводится полтора-два месяца. Победитель в конце года получит книгу одного из тюменских писателей.

В Самаре в начале января стартовал конкурс короткого рассказа «Сестра таланта». Его организовала местная библиотека и организация молодых литераторов. Победителей наградят рекомендациями к публикации их произведений, в том числе во всероссийском журнале «Русское эхо».