Альманах «Хочу все знать» презентовали во Владивостоке

Во Владивостоке в Приморской краевой детской библиотеке прошла презентация альманаха «Хочу все знать». Это совместный проект ПАО «РусГидро» и фонда «Дом Детской книги». Он был реализован в рамках благотворительной программы.

Как отмечает ИА PrimaMedia, над созданием альманаха работали 26 российских ученых и популяризаторов науки. В своих статьях они рассказывают о новых открытиях и перспективных исследованиях.

Отмечается, что впервые альманах был выпущен в 1957 году. Однако в 1990-м его издание было прекращено. Возрождение альманаха началось в 2014 году, и активное участие в процессе приняло «РусГидро».

Первыми с книгой познакомятся ученики шестого класса школы № 58 во Владивостоке. Позже экземпляры будут переданы и другим центральным детским библиотекам городов и районов Приморья.