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СМИ вывели «индекс Робин Гуда» для миллиардеров разных стран

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Агентство деловых новостей Bloomberg выяснило, как долго богатейшие жители той или иной страны теоретически смогли бы целиком покрывать расходы своих национальных правительств из собственного кармана. Оригинальный рейтинг получил название «Индекс Робин Гуда».

Например, богатейший россиянин Алексей Мордашов (состояние $19,7 млрд), смог бы содержать все государственные ведомства страны в течение двух недель. То есть ежедневно миллиардеру пришлось бы «выбрасывать» $1,399 млрд.

Дольше всех поддерживать деньгами власть сможет кипрский магнат Джон Фредриксен: его состояния в $10,4 млрд хватит на 441 дней работы правительства острова.

Быстрее всех разорился бы владелец китайской интернет-компании Alibaba Джеку Ма: на $45,5 млрд правительство КНР сможет проработать четыре дня. На такие же сроки хватило бы денег создателя японской торговой сети Uniqlo Тадаси Янаи и польского медиамагната Зигмунта Солож-Жака.

Самый богатый человек мира — глава интернет-компании Amazon Джефф Безос — продержался бы чуть дольше. Его состояния в $99 млрд хватило бы всего на пять дней работы американской чиновничьей машины, сообщает Bloomberg.

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