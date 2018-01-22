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Состояние богатейших людей мира за год выросло на $762 млрд

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Общее состояние всех богатейших людей мира за 2017 год увеличилось на $762 млрд. Об этом свидетельствуют данные международной организации Oxfam, ищущей способы борьбы с бедностью на планете. Подготовленный ею отчет приурочен к старту Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

По данным экспертов, порядка 82% всех богатств Земли, появившихся в прошлом году, находятся в руках 1% населения планеты. Помимо этого, за 2017 год выросло число долларовых миллиардеров, прирост этот стал рекордным за всю историю. В настоящее время таким статусом обладают 2043 человека, сообщает телеканал «360».

В тексте исследования говорится, что треть суммарного состояния миллиардеров получена по наследству. За следующие 20 лет 500 богатейших людей мира смогут оставить своим наследникам около $2,4 трлн. Отмечается, что эта сумма больше ВВП Индии, где проживает 3,3 млрд человек.

По мнению генерального директора компании «Финэкспертиза» Ильгиза Баймуратова, осуждать миллиардеров за то, что они миллиардеры, было бы не вполне справедливо, потому что состояние основателя Microsoft Билла Гейтса, инвестора Уоррена Баффета и основателя Amazon Джеффа Безоса представляет собой сумму капитализаций их компаний или ценных бумаг.

Кроме того, по мнению главного редактора Forbes Russia Николая Ускова, даже если 1% самых богатых людей мира раздеть догола и раздать их имущество и деньги остальным 99%, лучше от этого не станет никому, потому что «даже тех денег, которыми владеют миллиардеры, далеко недостаточно для того, чтобы решить все проблемы стран третьего мира», пишет «Ридус».

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