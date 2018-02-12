Найдено более 450 фрагментов тел погибших при крушении Ан-148

На месте падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья продолжаются работы по сбору останков погибших и частей разрушенного лайнера.

По состоянию на 15:00 мск 12 февраля найдено 453 фрагмента тел погибших и еще 397 обломков корпуса воздушного судна, сообщили в оперативном штабе на месте происшествия.

Взяты пробы ДНК у 13 родственников погибших.

«Обследовано 16 га», — цитирует «Интерфакс» слова представителя штаба.

Как писал iz.ru, обломки самолета и части тел разбросаны на значительной площади. Ранее сообщалось, что поиски погибших продолжатся семь дней.

СК рассматривает три приоритетные версии гибели воздушного судна.

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