Тонировка по сходной цене

Штраф за превышение норм тонировки стекол автомобиля останется прежним — 500 рублей. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует отклонить законопроект, увеличивающий санкцию за это нарушение в три раза, а за повторное — в 10 раз. Автор инициативы, первый зампредседателя этого комитета Вячеслав Лысаков («Единая Россия») заявил «Известиям», что внесет документ снова. Эксперты также полагают, что наказание за излишнюю тонировку необходимо ужесточить.

Думский комитет по госстроительству и законодательству во вторник планирует рекомендовать депутатам отклонить в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы за чрезмерную тонировку стекол на машинах. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Согласно техническому регламенту, уровень светопропускания ветрового и передних боковых стекол автомобиля должен составлять не менее 70%. В 2015 году Вячеслав Лысаков предложил увеличить штраф за несоблюдение этой нормы с нынешних 500 рублей до 1,5 тыс. рублей, а также ввести штраф в размере 5 тыс. рублей за повторное нарушение. Свою инициативу депутат объяснял в том числе и статистикой МВД, согласно которой за пять месяцев 2015 года было выявлено 661,1 тыс. случаев существенного превышения уровня тонировки, наибольшее количество из них — в Москве (47,8 тыс.) и Краснодарском крае (45,7 тыс.). При этом незначительный размер санкций (а с конца 2014 года сотрудники ГИБДД не вправе запретить эксплуатацию такого автомобиля и снять номера) способствуют увеличению числа нарушений.

В 2015 году в правительстве высказались против принятия этого законопроекта, отметив, что введение повышенной ответственности за повторное нарушение «не обосновано анализом статистических данных». Однако это не помешало автору неоднократно рекомендовать документ к принятию сначала комитету по госстроительству в Госдуме шестого созыва, а затем и комитету по госстроительству и законодательству в седьмом созыве. При этом до рассмотрения на пленарном заседании законопроект так и не дошел.

В разговоре с «Известиями» Вячеслав Лысаков заявил, что собирается вновь внести законопроект в Госдуму. По его словам, так будет проще его принять. Дело в том, что в 2015 году правительство дало отрицательный отзыв на первоначальную редакцию проекта поправок, в котором за неоднократное выявление нарушений правил тонировки было предусмотрено лишение водительских прав. Получить отзыв на обновленный текст документа не получается, проще было бы отозвать проект и внести заново, пояснил депутат. Однако сделать это уже нельзя: к числу авторов документа в 2015–2016 годах присоединились парламентарии, которые не попали в седьмой созыв Госдумы.

— Надеюсь, весной закончим эту историю. Много «наглухо затонированных» машин — ранее боялись снятия номеров, а сейчас эту меру отменили. А штраф маленький, и он не мотивирует, — отметил Вячеслав Лысаков.

Адвокат Александр Боломатов согласен, что ужесточать санкции за такие нарушения нужно, поскольку речь идет о безопасности участников дорожного движения. В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнул, что российское общество уже привыкло к тому, что тонировать можно только задние стекла. По его мнению, среди граждан уже сложился консенсус, что чрезмерная тонировка — это вредно и опасно.