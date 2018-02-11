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В России определили топ-10 самых популярных европейских иномарок

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Фото: TAСС/PA Images/PIXSELL/Slavko Midzor
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В 2017 году лидером рейтинга самых продаваемых автомобилей европейских марок снова стал седан Volkswagen Polo. Следующие четыре строчки заняли модели французской корпорации Renault: Duster, Kaptur, Logan и Sandero.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в топ-10 самых продаваемых авто европейских марок в России по итогам 2017 года также попали: Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia, BMW X5 и Mercedes-Benz GLC. Сообщается, что всего по итогам прошлого года в России было продано более 403 тыс. новых машин, произведенных европейскими автоконцернами.

Портал iz.ru писал о том, что лидером рейтинга самых продаваемых легковых автомобилей китайских марок в России стал концерн Lifan. Первые три позиции в топ-10 занимают машины этой корпорации.

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