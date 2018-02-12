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Родченков изменил внешность из-за боязни покушения

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Григорий Родченков появился на публике в новом образе. Информатор WADA выпрямил волосы, увеличил губы и сбрил усы.

Только все изменения Родченков скрыл под несколькими слоями грима. Зачем - рассказал в интервью американского телеканала CBS.

По словам Григория Родченкова, его жизнь находится под угрозой.

Личную жизнь Родченкова под прицелом камер обсудили более чем подробно. Информатор WADA рассказал о попытке самоубийства.

По делу о допинге - ничего нового: снова заявил о царапинах на пробирках, и как и раньше, никаких доказательств информатор WADA так и не привел.

Зато главный «свидетель» признался, что не помнит многих деталей дела.

Родченков пожаловался, как тяжело бороться с допингом в мире. Только какие именно страны используют допинг - ведущего не заинтересовало.

В России в отношении Родченкова ведется расследование уголовного дела. Экс-глава антидопинговой лаборатории объявлен в международный розыск. В настоящее время Родченков скрывается в США.

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