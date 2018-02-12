Родченков изменил внешность из-за боязни покушения
Григорий Родченков появился на публике в новом образе. Информатор WADA выпрямил волосы, увеличил губы и сбрил усы.
Только все изменения Родченков скрыл под несколькими слоями грима. Зачем - рассказал в интервью американского телеканала CBS.
По словам Григория Родченкова, его жизнь находится под угрозой.
Личную жизнь Родченкова под прицелом камер обсудили более чем подробно. Информатор WADA рассказал о попытке самоубийства.
По делу о допинге - ничего нового: снова заявил о царапинах на пробирках, и как и раньше, никаких доказательств информатор WADA так и не привел.
Зато главный «свидетель» признался, что не помнит многих деталей дела.
Родченков пожаловался, как тяжело бороться с допингом в мире. Только какие именно страны используют допинг - ведущего не заинтересовало.
В России в отношении Родченкова ведется расследование уголовного дела. Экс-глава антидопинговой лаборатории объявлен в международный розыск. В настоящее время Родченков скрывается в США.