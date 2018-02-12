Стоимость нефти марок WTI и Brent возросла после недельного падения

Цены на нефть начали расти после продемонстрированного в предыдущих шести сессиях падения. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость топлива марки WTI в понедельник, 12 февраля, составила более $60 за баррель, цена на нефть марки Brent превысила $64 за баррель.

За вторую неделю февраля падение стоимости Brent составило 8,4%, а WTI — 9,6%. Таким образом цена на топливо за минувшую неделю снизилась на максимальный показатель с января 2016 года.

Как сообщал портал iz.ru, в середине января стоимость нефти марки Brent впервые с декабря 2014 года достигла отметки в $70 за баррель.