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Стоимость нефти марок WTI и Brent возросла после недельного падения

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Цены на нефть начали расти после продемонстрированного в предыдущих шести сессиях падения. Об этом свидетельствуют данные торгов. 

Стоимость топлива марки WTI в понедельник, 12 февраля, составила более $60 за баррель, цена на нефть марки Brent превысила $64 за баррель. 

За вторую неделю февраля падение стоимости Brent составило 8,4%, а WTI — 9,6%. Таким образом цена на топливо за минувшую неделю снизилась на максимальный показатель с января 2016 года.

Как сообщал портал iz.ru, в середине января стоимость нефти марки Brent впервые с декабря 2014 года достигла отметки в $70 за баррель. 

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