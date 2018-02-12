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Зам гендиректора «Росморпорта» назначен главой аппарата администрации Приморья

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Заместитель гендиректора «Росморпорта» Андрей Ларин назначен главой аппарата администрации Приморья.

Об этом заявила пресс-служба временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко.

Ларин в качестве вице-губернатора будет также курировать работу департаментов госслужбы и кадров, организационной работы, государственного заказа, бюджетного учета, информатизации и телекоммуникаций, административного департамента, архивного отдела и отдела охраны труда, сообщает «Интерфакс».

В декабре Фрунзенский райсуд Владивостока продлил на три месяца содержание под домашним арестом бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова. Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблениях полномочиями.

Следствие установило, что Ежов в качестве начальника градостроительного департамента подписал акт приемки недостроенного пожарного депо. Тем самым нанесен ущерб краевому бюджету на сумму в 26 млн рублей.

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