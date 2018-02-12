ОАЭ представили модель зонда для полета на Марс в 2117 году

Космический центр Мухаммеда бен Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) представил дизайн космического аппарата — зонда, который должен отправиться на Марс в рамках проекта по созданию на нем первого человеческого поселения в 2117 году.

Презентация прошла в воскресенье, 11 февраля.

«Арабский мир имеет давнюю историю изучения космоса и астрономии. Это продолжает давать силу нашему будущему через реализацию наших многочисленных исследовательских усилий, которые создадут наследие для будущих поколений эмиратцев», — цитирует ТАСС генерального директора центра Мухаммеда бен Рашида Юсуфа Хамада аш-Шаибани.

16 июля 2014 года президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян объявил об учреждении Национального космического агентства. Одним из первых проектов агентства станет создание космического зонда, который отправится на Марс в 2021 году.

В сентябре портал iz.ru рассказал о том, что «Роскосмос» планирует подписать рамочное соглашение о полете первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз». Сам полет может состояться в конце 2019 года.