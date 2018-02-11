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Члены оперативного штаба ответили на вопросы журналистов в аэропорту Домодедово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Члены оперативного штаба, организованного в связи с крушением самолета «Саратовских авиалиний» в Подмосковье, ответили на вопросы журналистов в аэропорту Домодедово.

В воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 разбился в подмосковном районе Раменское. 71 человек, в том числе трое детей, погибли. На место трагедии прибыли губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава МВД России Владимир Колокольцев, а также министр транспорта Максим Соколов.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. Устанавливаются лица, участвовавшие в подготовке самолета к полету.

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